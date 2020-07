So sollen die Corona-Tests an den Flughäfen im Südwesten ablaufen

Die Testung von Reiserückkehrern erfolgt an Flughäfen mittels Genom-Nachweis. Dazu werden Proben per Nasen- und Rachenabstrich entnommen, die dann innerhalb von 24 Stunden im Labor analysiert werden. Die Probanden müssen nicht am Flughafen warten, sich aber in häusliche Quarantäne begeben, bis das Ergebnis feststeht. Für die Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts an den Flughäfen Baden-Württembergs ist die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zuständig. Am Flughafen Stuttgart rechnet man mit 1.000 Passagieren am Tag. Damit die Passagiere nicht länger als zwei Stunden warten müssen, soll es 20 Test-Schlangen geben, wie Swantje Middeldorff, stellvertretende Pressesprecherin der KV Baden-Württemberg erklärt. Die Tests sollen von Ärzten aus dem Bereitschaftsdienst sowie medizinischen Fachangestellten vorgenommen werden.