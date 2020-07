18-jährige Frau stirbt bei Unfall auf der A8 bei Pforzheim

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Pforzheim ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch um 1.08 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Karlsbad. Der 24-jährige Fahrer eines Seat Leon war mit seinem 19-jährigen Bruder und einer 18-jährigen Beifahrerin in Richtung Karlsruhe unterwegs.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit berührte das Fahrzeug mit der linken Seite die Betongleitwand, die im dortigen Bereich als Fahrbahnteiler dient. Der Seat schleuderte, kam über alle drei Fahrstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Böschung, überschlug sich, rollte auf die Fahrbahn zurück und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer und sein jüngerer Bruder wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Tod noch an der Unfallstelle

Die 18-jährige Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde als Totalschaden eingestuft.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Pforzheim ein Sachverständiger hinzugezogen. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen mussten für mehr als vier Stunden für die Unfallaufnahme und anschließende Fahrbahnreinigung voll gesperrt werden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Karlsruhe wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Die Autobahnpolizei Pforzheim hat die Sachbearbeitung des Unfalls übernommen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter (07231) 125810 .