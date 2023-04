Ob in Nepal, Tansania oder China – ich wurde von den Kollegen, dem medizinischen Personal und den Patienten sehr herzlich aufgenommen. Mir wurde sehr viel Respekt entgegengebracht und Hochachtung gezollt. In allen drei Kulturen wurde es sehr gewürdigt, dass man sich als Volontär für die Gesundheit einer meist armen beziehungsweise sehr armen Bevölkerung einsetzt und den Kollegen Hilfe und Unterstützung anbietet. Ich bekam auch viel Einblick in den Alltag. Ich lernte die turbulente Familiendynamik in einer tansanischen Familie kennen. In Nepal durfte ich an einer Hochzeit des Kliniklaboranten teilnehmen. In Zibo kochte der Chefarzt der Kinderklinik zusammen mit seiner Frau in meiner Anwesenheit ein Abendessen ausschließlich für mich.