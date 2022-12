BNN bieten Zeitungs-Kunden im Notfall Zugang zur Digital-Ausgabe

Morgens ist die Zeitung im Briefkasten. Diesen Service wollen und werden die Badischen Neuesten Nachrichten auch weiterhin bieten. Um das zu gewährleisten, braucht es Produktionssicherheit. Und die wiederum hängt davon ab, ob die notwendige Energie zur Verfügung steht.

Trotz der diesbezüglich insgesamt volatilen Lage rechnet der Verlag nicht mit einem Ausfall von Strom und Gas. Aber wir wollen vorbereitet sein. „Sollte es trotz guter Planung für alle Eventualitäten zu einer Verzögerung unseres Druckes und somit zu einer verspäteten Auslieferung der Zeitung kommen, möchten wir Sie schnellstmöglich informieren“, sagt BNN-Verleger Klaus Michael Baur.

Diese Information erfolgt per E-Mail an die Kunden, denen dann am jeweiligen Tag der Zugriff auf die Online-Ausgaben der BNN ermöglicht wird. Allerdings benötigt der Verlag dafür aktuell gültige E-Mail-Adressen der Abonnenten. Die Übermittlung geht am einfachsten unter der Internetadresse bnn.link/e-mail.

Verleger Klaus-Michael Baur macht dabei deutlich, dass „wir selbstverständlich Ihre E-Mail-Adresse nicht zu Werbezwecken nutzen“. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, um im Fall eines Produktions-Problems allen Abonnenten den Zugriff auf die digitale Ausgaben der BNN zu ermöglichen.

Schnelle Informationen an die BNN-Kunden per E-Mail

Das bestätigt Stefanie Bühler vom Lesermarkt. Sie koordiniert die Aktion für den Verlag und sagt: „Mit der Bitte um ihre E-Mail-Adresse wollen wir den Kundinnen und Kunden im Notfall und bei eventuellen Verzögerungen der Zeitungsproduktion schnell Informationen und einen Zugang zur Online-Ausgabe zur Verfügung stellen.“

Die BNN sind dankbar für die Mitwirkung ihrer Leserinnen und Leser und wollen sich dafür auch erkenntlich zeigen. „Als Dankeschön verlosen wir unter den Registrierungen zehnmal 100 Euro als Zuschuss zu den gestiegenen Energiekosten“, sagt Klaus-Michael Baur.

Die BNN telefonisch erreichen Karlsruhe und Hardt: 0721/ 789-72

Bühl: 07223 / 9488-0

Bruchsal: 07251 / 806-0

Bretten: 07252 / 9388-0

Rastatt: 07222 / 386-0

Baden-Baden: 07221 / 9396-0

Ettlingen: 07243 / 54 12-0

Pforzheim: 07231 / 3789-0

Stefanie Bühler erläutert dazu, dass die Kunden zur Teilnahme lediglich den QR-Code scannen oder die Internetadresse bnn.link/e-mail eingeben müssen, um teilzunehmen. Die Aktion läuft bis zum 15. Januar 2023.

Die Regeln sind einfach: Zur Teilnahme berechtigt sind alle Abonnenten (ab 18 Jahren). Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

BNN-Lesende registrieren die E-Mail-Adresse unter bnn.link/e-mail. Der Leserservice ist erreichbar unter bnn.de/kontakt oder per Mail unter vertrieb@bnn.de