Corona-Ausgangssperre in Karlsruhe: So lief die zweite erste Nacht

In Schrittgeschwindigkeit fährt das blau-weiße Polizeiauto am Freitagabend vom Kühlen Krug her über den Karl-Wolf-Weg in die Günther-Klotz-Anlage. Eilig haben es die beiden Streifenbeamten nicht, im gemächlichen Tempo fahren die in Richtung Mount Klotz und dann nach einer langen Kehrwende am Beachvolleyballplatz vorbei wieder Richtung Westen.

Dass 20 Minuten nach dem Beginn der Ausgangssperre noch zwei Radfahrer durch die Klotze fahren interessiert die Besatzung der Streifenwagens ebenso wenig wie eine Frau, die mit ihrem Mischlingshund Gassi geht. Menschengruppen sind um diese Uhrzeit aber keine mehr unterwegs und von möglichen Partys ist auch nichts zu sehen.

Polizei will Einhaltung der Ausgangssperre gezielt kontrollieren