Schon oft wurde die gebürtige Karlsruherin Sandie Wollasch gefragt, ob es sie nicht hinausziehe in die große weite Welt. „Aber ich bin Karlsruherin mit Leib und Seele, ich fühle mich sehr gut hier, wo ich lebe. Ich bin nie irgendeinem Hype gefolgt“, sagt Sandie. „Von meiner Heimat aus alles machen zu können, das ist ein großes Geschenk für mich.“

„Eine Homestory? Dann treffen wir uns am Gutenbergplatz. Ich bringe Sitzkissen mit, dann setzen wir uns auf den Brunnen – mit zwei Metern Abstand. “ Seit vielen Jahren lebt Sandie Wollasch mit ihrem Mann, dem Musiker Claus Bubik, und Sohn Béla direkt an jenem Platz, den viele für den schönsten Flecken der Fächerstadt halten. „Wenn ich aus dem Fenster schaue, komme ich mir manchmal vor wie im Urlaub“, sagt die erfolgreiche Sängerin und lacht herzlich. Sie strahlt eigentlich immer eine bemerkenswert gute Laune aus, auch wenn es für Unterhaltungskünstler in Zeiten wie diesen wenig zu lachen gibt.

„Der erste Lockdown im März war ein richtiger Schock“, erinnert sie sich. Von einem Tag auf den anderen fiel wirklich alles aus, die meiste Zeit verbrachte sie damit, die vielen Auftritte in ihrem Terminkalender zu streichen. Von denen gab es reichlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten: Mit der SWR-Bigband war sie unterwegs, mal mit Paul Carrack, mal mit Götz Alsmann; sie trat und tritt mit dem Klaus-Wagenleiter-Trio auf, mit Edo Zanki, Hellmut Hattler, George Gruntz, Joo Kraus, Kosho oder ihrem „uralten Buddy“ und Kollegen Matthias Hautsch.