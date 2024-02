Fuhr ohne Fahrerin los: Auto quetscht 60-Jährige in Ettlingen gegen Wand

Eine Frau hat sich am Mittwoch in Ettlingen schwer verletzt, als ihr Auto von selbst losrollte und sie gegen eine Wand drückte.

Eine 60-jährige Autofahrerin wurde am Mittwochvormittag auf einem Parkplatz zwischen ihrem Pkw und einer Hauswand eingeklemmt und dabei schwer verletzt.

Die Polizei teilte mit, dass die Frau gegen 10 Uhr auf den Parkplatz eines Kreditinstituts in der Wilhelmstraße fuhr. Als sie an der Schranke zum Parkplatz anhielt und ausstieg, um an einem Terminal ein Parkticket zu lösen, rollte das Automatik-Fahrzeug los und prallte zunächst gegen den Schrankenbaum und das Terminal.

Das Auto klemmte zunächst die Frau ein und rammte dann mehrere Gegenstände auf dem Parkplatz

Anschließend klemmte es die 60-Jährige an einer Gebäudewand ein. Der SUV prallte daraufhin von der Wand ab, krachte gegen einen Lichtmast und einen Pfosten und kam schließlich am anderen Ende des Parkplatzes an einem Carport zum Stehen.

Die schwer verletzte Autofahrerin wurde zunächst von Ersthelfern versorgt und dann vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.