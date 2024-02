Unbekannter ignoriert Rotlicht: 38-Jährige kollidiert mit Ampel in Ettlingen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagvormittag gegen 10.35 Uhr in Ettlingen einen Unfall durch Missachten eines Rotlichtes verursacht. Eine 38-jährige Autofahrerin prallte hierdurch gegen eine Ampel.

Nach Angaben der Polizei wollte die 38-jährige Geschädigte von der Grashofstraße nach links in die Rudolf-Plank-Straße einbiegen. Als sie bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr, missachtete der Unbekannte, der auf der Rudolf-Plank-Straße in nördliche Richtung fuhr, das Rotlicht der Ampel und fuhr geradeaus über die Kreuzung.

Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern, kollidierte die 38-jährige Autofahrerin mit einer Fußgängerampel und einem Verkehrszeichen. Der Unbekannte fuhr unterdessen auf der Rudolf-Plank-Straße davon.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Unfallverursacher um einen schwarzen (Kompakt-) SUV.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.