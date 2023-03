30 Einzelhändler beteiligen sich am verkaufsoffenen Sonntag in Karlsbad

Mit einem Unterhaltungsangebot für Groß und Klein lockt die Gemeinde Karlsbad am Sonntag zum verkaufsoffenen Sonntag nach Langensteinbach. Erwartet werden Tausende Besucher.

Viel geboten am 19. März

Einen Tag vor dem kalendarischen Frühlingsbeginn wollen die Geschäfte im Karlsbader Schießhüttencenter im Ortsteil Langensteinbach am kommenden Sonntag den Besuchern wieder attraktive Angebote machen, verbunden mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein.

Tausende Besucher erwartet

Die Organisatoren im Gewerbeverein der „Karlsbader Selbstständigen“ mit Jörg Herynek, Geschäftsführer des Modehauses Niebel, an der Spitze, erwarten auch in diesem Jahr zum Frühstart in Sachen verkaufsoffener Sonntag wieder einige Tausend Besucher.

In der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr laden knapp 30 Einzelhändler zum „gemütlichen Einkaufsbummel der kurzen Wege“ für die ganze Familie ein.

Rabattaktionen werden geboten

Dabei wird, je nach Branche, mit Rabattaktionen geworben. Ein Innenausstatter präsentiert beispielsweise Sonnenschutzmöglichkeiten.

Rechtzeitig vor Ostern können sich Besucher auch nach der neuen Frühjahrs- und Sommermode umschauen.

Daneben präsentiert ein örtlicher Bio-Markt diverse Versucherle. Weitere Versorgung in Form von Essen und Trinken wird entlang der Einkaufsmeile an der Benzstraße geboten. Hier sorgen örtliche Vereine Bewirtung.

Spiele-Straße für Kinder

Daneben können Kinder auf der Spiele-Straße der Pfadfinder verweilen. „Keine Frage, die Handels- und Gewerbebetriebe im Schießhüttencenter in Langensteinbach bieten einen beispielhaft attraktiven Branchenmix.

Längst hat man das Einzugsgebiet in den südlichen Landkreis Karlsruhe wie auch in den westlichen Enzkreis erweitert“, so Klaus Steigerwald, Vorsitzender der Karlsbader Selbstständigen.