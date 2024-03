Gemeinderat entscheidet

Kreuzung Goethe- und Dieselstraße: Ettlingen macht ersten Schritt in Richtung Verkehrswende

Der Verkehr in der Ettlinger Innenstadt soll beruhigt werden, das Gros an Autos am besten um die Innenstadt herumfließen. Dafür sind viele Maßnahmen nötig. Eine erste gibt es nun am ehemaligen Elba-Areal.