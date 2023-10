Kürbisse, bunte Farben und frischer Apfelsaft in der Ettlinger Altstadt

Herbstmarkt und verkaufsoffener Sonntag locken am Sonntag mit vielfältigen Angeboten ins Zentrum. Bestes Wetter spielt den Veranstaltern in die Karten.

Ettlingen. Kürbisse, Kastanien und Kartoffeln liegen am Stand von Markus Paul am Narrenbrunnen kistenweise und auf Strohballen aus. „Ich bin froh, dass ich so viel mitgenommen habe“, sagt dieser lachend. Die hervorragende Laune ist ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Und das aus gutem Grund, denn zum Herbstmarkt strömten am Sonntag bei trockenem Herbstwetter viele Besucher in die Altstadt. Und schon gehen bei Paul, der in der Südpfalz einen Hofladen betreibt, die nächsten Zierkürbisse über die Theke. „Wir sind sehr zufrieden, es kommen viele kauffreudige Kunden“, zieht der 25-Jährige Bilanz.

Wenige Meter weiter freut sich auch Bärbel Grossmann über den Andrang. Neben Blumenkränzen verkauft sie Deko-Kürbisse und Vasen, die sie selbst mit der Pulp-Technik hergestellt hat. „Dafür verwendet man alte eingeweichte Zeitungen und bringt die Masse mit Kleister in Form, um sie dann zu lackieren oder zu bemalen“, erklärt sie vereinfacht. Vor allem zahlreiche Blumenkränze wechseln vor dem Schloss den Eigentümer.

Musik und Kulinarik bilden passenden Rahmen

Doch nicht nur für das Auge, auch für Mund und Ohren ist in der herbstlich dekorierten Altstadt so einiges geboten. Während sich die Besucher auf dem Erwin-Vetter-Platz oder in der Kronenstraße bei Kaffee und Kuchen zur Musik niederlassen, gibt es bei Angelika und Klaus Herr leckere Waffeln und frisch aufgeschnittene Apfelstücken zum Probieren auf die Hand.

„Rubinette ist schon ausverkauft“, berichtet Angelika Herr vom großen Zulauf. Noch am Vortag war das Ehepaar aus Fautenbach bei Achern auf dem dortigen Bauernmarkt. „Ettlingen steht bei uns ganz oben auf der Liste, das lassen wir uns nicht nehmen“, schwärmt Klaus Herr von der Atmosphäre – und lobt ausdrücklich auch die Stadt für den reibungslosen organisatorischen Ablauf.

Hier ist keine Baustelle und ein schönes Stadtbild. Ute Bacher

Marktbesucherin

Trotz der Konkurrenz mit dem gleichzeitig stattfindenden verkaufsoffenen Sonntag in Karlsruhe zieht der traditionelle Herbstmarkt auch Besucher von außerhalb an. „Hier ist keine Baustelle und ein schönes Stadtbild“, sagt Ute Bacher, die mit einem Glas neuen Weines auf dem Marktplatz steht. In unmittelbarer Nähe genießen auch Micha und Susi Lehmann die Herbstsonne und lassen den Blick schweifen. „Wir wohnen in der Nähe und wollten das umfangreiche herbstliche Angebot bestaunen“, sagen die beiden erfreut.

Und auch die zahlreichen Läden, die am Nachmittag im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet haben, bieten ein breites Angebot, das gerne genutzt wird. „Das Verkaufen läuft fast nebenher“, sagt Nika Delic von Vicini Moden. „Wir nutzen die Gelegenheit, um mit den Kunden in Kontakt zu kommen.“ Und beim Modehaus Durm in der Nachbarschaft haben Sarah Bergner und Christiane Rabold alle Hände voll zu tun. Die Damen seien zurückhaltender als die Herren, die sich nach dem bislang goldenen Herbst nun vor allem mit Jacken und Pullovern ausstatteten, berichten sie. Neben dem klassischen dunkelblau liegen farblich grün, currygelb und bordeauxrot im Trend, so die Modeexpertinnen.