Lkw-Unfall bei Ettlingen: B3 in beide Richtungen gesperrt

Die B3 bei Ettlingen ist nach einem Unfall in beide Richtungen gesperrt. Ein Lkw ist von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Die Bergung gestaltet sich aufwendig.

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Lkw-Fahrer aus noch ungeklärten Gründen auf der B3 bei Ettlingen von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw kippte um und landete im Straßengraben. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde leicht verletzt.

Als Fracht hatte der Lkw Farbkanister geladen. Daher, so ein Polizeisprecher gegenüber den BNN, gestalte sich die Bergung aufwendig. Bevor der Lkw per Kran aufgerichtet werden könne, müssen die Kanister per Hand aus dem Laderaum geborgen werden.

Die Bergung des Wracks wird voraussichtlich bis in den Vormittag andauern. Der Verkehr wird örtlich durch Bruchhausen umgeleitet.

Dieser Artikel wird aktualisiert.