Ein Programm rund um das Thema Liebe gestalten Fritz Pechovsky und die Bluegrass-Band Dapper Dan Men in der kleinen Bühne in Ettlingen. Es gibt eine Mischung aus Lesung, Musik und Schauspiel.

Der heute 97-jährige Fritz Pechovsky hat mit den „Grauen Zellen“ fast drei jahrzehntelang politisch-philosophisches Kabarett gemacht. Für die Senioren-Gruppe schrieb er Jahr für Jahr ein Programm, in dem er seine Sicht der Welt mit den Mitteln der Satire auf die Bühne brachte.

Aber auch nach dem Ende der „Grauen Zellen“ ist seine Kreativität noch lange nicht versiegt. Jetzt bringt er einen Abend auf die Bühne unter dem Titel „LIEBE großgeschrieben… Ansonsten bin ich völlig normal“.

Man kann auf verschiedene Arten lieben. Fritz Pechovsky, Autor

Der Untertitel „Der Eros: lyrisch, musikalisch und auch ein wenig pornografisch“ deutet an, was zu erwarten ist: „Zur Liebe gehört auch der Sex. Das will ich betonen. Aber ich will auch rüberbringen, dass die Liebe nicht nur Vögeln ist. Man kann auf verschiedene Arten lieben“, sagt Pechovsky.

Zu sehen ist eine Mischung aus Lesung, Musik und Schauspiel. Die Schauspielerin Elisabeth Görtz setzt die Texte szenisch um, für die Musik sorgt die Bluegrass-Band Dapper Dan Men. Begonnen hatte alles mit einem Text, den Torsten Gormanns, Sänger der Band, musikalisch umsetzte.

„Er hat mir das vorgespielt und ich war so begeistert, denn er hat den Sinn verstanden“, erzählt Pechovsky. „Dann habe ich ihm einen ganzen Wust von Sachen gegeben, die ich geschrieben habe. Ich habe das ja nicht gemacht, um berühmt zu werden, sondern zunächst für mich.“ So ist es nur folgerichtig, dass „Giftschrank“ auf dem Ordner stand, aus dem Torsten Gormanns die Texte auswählte, die ihm zum Vertonen geeignet erschienen.

So entstand die Idee

„Die Sachen sind alle zunächst zu Hause an meiner kleinen Workstation entstanden“, beschreibt Gormanns den Entstehungsprozess. „Mir hatte gefallen, dass ein älterer Herr locker und leichtfüßig und in einer schönen Sprache mit dem Thema umgeht. Ich habe die Texte gelesen und hatte sofort Melodien im Kopf.“

So entstand nach und nach die Musik, die nun von der kompletten Band aufgeführt wird. Die Bandversionen mit Gitarre, Kontrabass, Geige, Banjo und Lapsteel lassen nun eine vielfältige Musik erklingen. Anklänge an Countrymusik, Schlager und Liedermacher-Stil sind zu hören.

„Wir vertonen das mit allen musikalischen Freiheiten. Es geht darum, den Fritz in den Fokus zu stellen als Person und mit seiner ganzen Lebenserfahrung. Als er angefangen hat, von seinem Leben zu erzählen, hingen ich und die Jungs von der Band an seinen Lippen. Weil ich selbst aus einer Generation stamme, die selten über ihre Gefühle gesprochen hat.“