Ihnen ist selbstloses Engagement für andere wichtig: Schüler des St. Augustinusheims in Ettlingen veranstalten einen Flohmarkt. Der Erlös geht an Bedürftige – die Schüler berichten von rührenden Szenen.

Im Besprechungsraum des St. Augustinusheims kullern Stofftiere über den Tisch, CD-Stapel werden durchgesehen und Mützen lachend aufprobiert. Es ist gute Stimmung, weil die Chemie stimmt.

Die zwei 14-jährigen Schüler Finn Götzmann und Leon Biefel, genannt „Bifi“, sehen zusammen mit ihren Pädagogen Andreas Bräutigam und Joachim Wilmshorst einen Karton und eine Tasche mit Sachspenden durch, die kurz vorher an der Pforte abgegeben wurden.

Die vier gehören zur Flohmarktgruppe der Unesco-AG, die um die acht Jungs umfasst und ein Mädchen, das extern dazukommt.

Projekt in Ettlingen soll Selbstbewusstsein aufbauen

Seit 2014 ist das St. Augustinusheim nämlich eine von bundesweit 300 offiziell zertifizierten Unesco-Projektschulen, die sich Themen wie Nachhaltigkeit oder Menschenrechten und Demokratie verschrieben hat. Die freiwillige Unesco-AG bildet das Dach, unter dem noch weitere Projekte wie ein Austausch mit der Türkei, eine Bienen-AG oder Baumpatenschaften laufen.

Wir sind der bunte Hund unter den Projektschulen. Joachim Wilmshorst, Pädagoge

„Wir sind der bunte Hund unter den Projektschulen, weil relativ wenige Förderschulen am Programm teilnehmen“, sagt Wilmshorst, der auch der Leiter der Unesco-AG ist.

Wichtig am „selbstlosen Engagement für andere“ sei, soziale Kompetenz zu erlernen und dadurch Selbstbewusstsein aufzubauen. Gerade der „andere Blickwinkel“ sei wichtig.

700 Euro kommen 2019 zusammen

Finn ist der Sprecher der Gruppe. Er kommt aus Mannheim und engagiert sich auch bei der Ettlinger Jugendfeuerwehr. Sein Wunsch: „Ich hoffe, dass wir beim Flohmarkt viel Geld zusammenbekommen.“ Der Erlös aus dem Flohmarktverkauf beim TV Mörsch am kommenden Samstag kommt der Wohnungslosenspeisung des Herz-Jesu-Stifts in Karlsruhe-Mühlburg zugute.

270 Euro hätten sie allein beim letzten Flohmarkt 2019 erwirtschaftet und die Summe über Förderverein und Spendenschwein sogar auf rund 700 Euro aufstocken können, so Wilmshorst. Davon hätten sie benötigte Lebensmittel oder „einfach mal 80 Waschlappen, die auf der Straße sehr hilfreich sind“, im Großmarkt eingekauft. Doch er betont: „Wir wollen keinen Show-Act produzieren.“

Manche sind von der Aktion gerührt

Auch wenig gebrauchte Kerzen – „als Wärmequelle“ – aus ihrer Kapelle hätten sie den Bedürftigen gebracht. „Ein Opa hat angefangen zu heulen“, berichtet Andreas Bräutigam. Joachim Wilmshorst ergänzt: „Einmal haben alle applaudiert. Das sorgt für besonderes emotionales Befinden.“

Am Samstag werden neben Finn und Leon – „für uns ist es der erste Flohmarkt“ – drei weitere Jungs und die Betreuer am Stand in Mörsch unterm Unesco-Banner stehen. Leon, der aus Peiting in Bayern kommt, gern Computerspiele zockt und Basketball spielt, ist ganz aufgeregt und will sich den Wecker auf 4 Uhr stellen. Soviel sei schon klar: Es werde sehr lustig werden, sagt Pädagoge Bräutigam mit einem Augenzwinkern.