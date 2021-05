Welche Tiere gerade am Rhein und an der Alb brüten

Frühlingswetter und Corona: Die Menschen zieht es in diesem Jahr noch mehr nach draußen als sonst – vor allem an Gewässer wie Flüsse und Seen. „Selbst an unattraktiven Orten ist Remmidemmi“, meint Martin Reuter vom Umweltamt Rheinstetten.

Wer bei seinem Naturerlebnis nicht vorsichtig ist, werde schnell zum Störfaktor für viele Vogelarten, die momentan in Wassernähe brüten. Daher appellieren Reuter und Naturschutzorganisationen, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Baden-Württemberg (BUND) an alle Ausflügler, sich umsichtig zu verhalten.

Was bei Störungen in der Brutzeit passieren kann, wird in einer BUND-Mitteilung verdeutlicht: „Brütende Elterntiere verlassen ihr Nest mit den Eiern. Kühlen sie aus, entwickelt sich der Nachwuchs nicht weiter und stirbt.“