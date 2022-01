Nix mit grau und trüb: Die Veranstaltungen in Karlsruhe und Umgebung am Wochenende

Die ersten Tage des Januars mögen trüb und grau sein, doch was an diesem Wochenende auf den Bühnen in der Region geboten wird, ist alles andere als das: Ob Musik, (Kinder)theater oder Lesung – es wird farbenfroh und mitunter auch laut.

Bitte beachten: Es gelten weiterhin die in der Alarmstufe II vorgesehenen Regeln für Kulturveranstaltungen.

Bitte informieren Sie sich vor einem Besuch außerdem über die Corona-Regeln der jeweiligen Veranstalter sowie etwaige kurzfristige Absagen.

Wladimir Kaminer besucht das Tollhaus Karlsruhe

Die Erfolge seiner Bücher sprechen für sich und auch auf der Bühne vermag es Wladimir Kaminer problemlos, sein Publikum in den Bann zu ziehen und eher öfter als seltener herzlich zum Lachen zu bringen.

Eine starke Leistung, wenn man bedenkt, dass die Tragödie des Lebens das absolute Lieblingsthema des deutschen Schriftstellers sowjetischer Abstammung ist.

Wer ihn persönlich erleben will, kann das am Samstag, 8. Januar, um 19.30 Uhr im Karlsruher Tollhaus tun. Karten für die Lesung gibt es unter www.tollhaus.de sowie (07 21) 96 40 50.

Figurentheater bringt Janosch nach Pforzheim

Es gibt wenige Geschichten, die wirklich für jede Altersgruppe geeignet sind, doch Janoschs Klassiker „Oh wie schön ist Panama“ gehört definitiv dazu. Das Abenteuer des kleinen Tigers und des kleinen Bären, die eines Tages plötzlich die Sehnsucht packt, erwärmt jedes Herz und wird am Wochenende bei der Mariotenettenbühne Mottenkäfig in Pforzheim schon für Kinder ab drei Jahren gezeigt.

Karten für das Gastspiel des Figurentheaters Hattenkofer aus Prien gibt es nur noch für die Vorstellung am Samstag, 8. Januar, um 16.30 Uhr unter (0 72 31) 46 32 34 oder www.mottenkaefig.de.

„Chessy’s Latenight“ spielt in Remchingen

Eine Mitmachshow, bei der die Zuschauer am Glücksrad drehen und so bestimmen können, was als nächstes passiert? Das bietet am Sonntag, 9. Januar, um 18 Uhr „Chessy’s Latenight“ im Löwensaal in Remchingen-Nöttingen. Der Musiker Chessy, der mit Gitarre, Gesang, Geschichten, Sprüchen, Pannen und Lachern durch die Show führt, hat an diesem Tag die „Lucky Strings“-Sängerin Tatjana Roser zu sich geladen. Möglich ist also alles.

Karten gibt es unter Telefon (0 72 32) 36 96 10 sowie online unter www.kulturhalle-remchingen.de.

Schauspiel-Premiere bei der Badischen Landesbühne

Nach einem Motorradunfall ringt ein Mann auf der Intensivstation um sein Leben. Auf dem Krankenhausflur treffen seine Lebensgefährtin und der Anführer seiner Motorradclique aufeinander. Zwei Menschen aus so unterschiedlichen Lebenswelten, dass die Themen, mit denen sie sich die Wartezeit vertreiben, immer existenzieller werden.

„Warte nicht auf den Marlboro-Mann“ heißt das Stück des Luxemburger Autors Olivier Garofalo, das am Samstag, 8. Januar, um 19.30 Uhr im Stadttheater Bruchsal Premiere feiert. Eine weitere Aufführung gibt es am Sonntag, 9. Januar, um 19.30 Uhr. Tickets gibt es unter www.dieblb.de oder unter Telefon (0 72 51) 7 27 23.

„Dschungelbuch – das Musical“ im Konzerthaus Karlsruhe

Wer kennt es nicht: das Dschungelbuch. Die Geschichte vom Findelkind Mogli, das im Dschungel aufwächst und dort von einem Wolfsrudel aufgezogen wird, ist schon über 100 Jahre alt, hat aber an ihrer Faszination nichts verloren. Am Sonntag, 9. Januar, gibt es die Erzählung um den kleinen Jungen und seine Freunde, den herzensguten Bären Balu und den weisen Panther Baghira, nun als „Dschungelbuch – das Musical“ im Konzerthaus Karlsruhe zu sehen.

Das Abenteuer für die ganze Familie beginnt um 15 Uhr. Karten für die Veranstaltung gibt es unter www.theater-liberi.de.

„Rendezvous Classique“ im Kurhaus Baden-Baden

Gleich zwei schöne Konzerte gibt die Philharmonie Baden-Baden im Rahmen der Reihe „Rendezvous Classique“ an diesem Wochenende im Kurhaus Baden-Baden. Das Nachmittagskonzert am Freitag, 7. Januar, um 16 Uhr steht unter dem Motto „Reisen“ und bietet unter anderem den „Norwegischen Künstlerkarneval“ von Johann Severin Svendsen und Felix Mendelssohn Bartholdys „Hebriden-Ouvertüre“.

Am Sonntag, 9. Januar, wird um 16 Uhr ein buntes Programm „Rund um Walzer“ mit Werken von Johann und Josef Strauss, Joseph Lanner sowie Alexander Glasunow geboten. Karten für die Veranstaltungen gibt es unter Telefon (0 72 21) 27 52 33 oder www.philharmonie.baden-baden.de.

Musical „Ewig Jung“ besucht Konzerthaus Karlsruhe

Ein Ü-80-Party in der Altersresidenz „Ewig Jung“ klingt nicht nur vielversprechend, sondern ist es auch. Da klopft der Krückstock im Takt zu „I Love Rock’n’Roll“, es zucken die arthritischen Glieder zu „Stayin Alive“, die Männer singen „Born to be Wild“, bis der Hexenschuss sie bremst. Nur Oberschwester Janine will da nicht mitmachen. Sie ist verantwortlich für Sitzgymnastik zu „Wir klatschen in die Hände, klatsche, klatsche, klatsch!“.

Das urwitzige Stück um eine Senioren-Anarcho-Truppe, das wohlgemerkt auch seine rührenden Momente hat, ist in ganz Europa erfolgreich und nun am Freitag, 7. Januar, um 20 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe zu sehen. Karten für das schräge Stück gibt es unter www.eventim.de.