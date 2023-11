Duo schon abgeschlagen

Fußball-Kreisklasse A1: Der FC Spöck ist voll auf Meisterkurs

Die Winterpause rückt in der Fußball-Kreisklasse immer näher. In der A1 ist der FC Spöck nach dem Sieg im Topspiel gegen Büchig weiter ohne Niederlage. Der TSV Reichenbach II ist in der A2 der Konkurrenz schon etwas enteilt.