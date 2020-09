Verkehrsunfall an Kreuzung

Hoher Sachschaden bei Unfall nach Vorfahrtsverletzung in Karlsruhe

Ein Verkehrsunfall in Karlsruhe endete am Donnerstag mit einer leichtverletzten Person und einem hohen Sachschaden. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden und die 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.