Das JugendticketBW für 365 Euro im Jahr wird ab 1. Dezember auch bundesweite Gültigkeit in Bahnen und Bussen des Nahverkehrs haben. Was Abonnenten und Neukunden wissen müssen.

Das JugendticketBW wird zum 1. Dezember zu einem vergünstigten Deutschland-Ticket (D-Ticket JugendBW). Das schreibt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV), der sich in seinem Gebiet um die Umsetzung kümmert, in einer Mitteilung.

Für 365 Euro im Jahr können dann Schüler, Studenten, Azubis und Freiwilligendienstleistende aus Baden-Württemberg in ganz Deutschland mit ihrem neuen Ticket den ÖPNV nutzen. Die Einführung des „rabattierten Deutschlandtickets“ für junge Menschen war bereits im August auf den Weg gebracht worden. Landesverkehrsministerium, Landkreistag und Städtetag hatten sich darauf verständigt, teilte das Verkehrsministerium seinerzeit mit. Der Preis von 365 Euro wurde damals als Einführungspreis genannt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren jungen Kunden jetzt dieses attraktive Ticket zuschicken können, mit dem man ab Dezember nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch weit darüber hinaus mit Bus und Bahn unterwegs sein kann“, so KVV-Geschäftsführer Alexander Pischon zum neuen D-Ticket JugendBW.

Jugendticket kurz vor dem D-Ticket

Das JugendticketBW startete zum 1. März 2023 – zwei Monate später war das Deutschlandticket für 49 Euro auf dem Markt.

Abonnenten müssen nichts unternehmen

Die Umstellung auf das neue Ticket erfolgt laut KVV unkompliziert: Der KVV habe alles vorbereitet, damit der Umstieg auf das neue vergünstigte Deutschland-Ticket (D-Ticket JugendBW) so einfach wie möglich erfolgen kann. Wer bisher bereits ein KVV JugendticketBW hat, muss demnach selbst nichts unternehmen. Alle Abonnenten würden vom KVV automatisch auf das D-Ticket JugendBW umgestellt, heißt es in der Mitteilung. Die Abonnenten des KVV JugendticketBW bekommen vom KVV die neue Fahrkarte in Form einer Chipkarte persönlich zugeschickt.

Ab dem 1. Dezember wird damit das bisherige KVV JugendticketBW nahtlos durch das neue D-Ticket JugendBW ersetzt. Für einen Euro pro Tag können junge Menschen dann deutschlandweit unterwegs sein.

Was ist, wenn das neue Ticket nicht rechtzeitig kommt?

Sämtliche Abonnenten, die bereits heute ein KVV JugendticketBW als Karte haben, erhalten ausweislich der KVV-Mitteilung noch im November ein gesondertes Schreiben per Post. Jeder Abonnent, der ab 1. Dezember noch kein neues Ticket im Briefkasten haben sollte, kann mit seinem bisherigen Ticket in Kombination mit einem entsprechenden zugeschickten Schreiben in ganz Baden-Württemberg sowie deutschlandweit das attraktive Nahverkehrsangebot nutzen.

Konkret werden die Abonnenten in dem KVV-Schreiben darüber informiert, dass sie auch ihr bisheriges KVV JugendticketBW gemeinsam mit diesem Brief und ihrem amtlich gültigen Lichtbildausweis bei einer Fahrausweiskontrolle vorzeigen können. Diese Kombination gilt dann als vorläufige Fahrtberechtigung, bis die Kunden ihre neue Chipkarte erhalten haben.

D-Ticket JugendBW für Kunden bis 27 Jahre

Wer vom D-Ticket JugendBW profitiert: Das D-Ticket JugendBW richtet sich – wie bisher das KVV JugendticketBW – an junge Menschen. Kinder und Jugendliche sowie Schüler, Auszubildende, Studenten und Freiwilligendienstleistende können das Ticket kaufen. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass diese im baden-württembergischen Teil des KVV wohnen beziehungsweise ihre Schule in diesem Bereich liegen muss. Zudem dürfen sie nicht älter als 27 Jahre sein. Weitere detaillierte Informationen rund um das D-Ticket JugendBW gibt es auf der Homepage des Karlsruher Verkehrsverbunds kvv.de.

Die Finanzierung – also die Differenz zwischen dem D-Ticket und dem JugendBW-Ticket – übernehmen nach Angaben eines Sprechers des KVV das Land und die kommunalen Aufgabenträger. Das D-Ticket kostet 49 Euro im Monat, das JugendBW-Ticket liegt bei 30,42 Euro. Zur Erinnerung: Die School-Card kostet beim KVV 57 Euro. Die Differenz zum D-Ticket teilen sich in der Finanzierung Bund und Land.