22-Jähriger greift Personen in Karlsruhe mit Eisenstange und Messer an

Die Polizei nahm am Montagabend in der Karlsruher Innenstadt einen 22-Jährigen vorläufig fest, der einen 34-Jährigen mit einer Eistenstange angegriffen und verletzt sowie anschließend einen 53-jährigen Fußgänger mit einem Messer bedroht haben soll.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Polizei fuhr der 22-Jährige gegen 19 Uhr zu einem Imbiss in der Kaiserstraße und schlug dort mehrfach mit einer Eisenstange auf den 34-Jährigen ein. Beim Bemühen, die Schläge gegen seinen Kopf abzuwehren und dem Täter die Stange abzunehmen, zog sich der Angegriffene leichte Verletzungen an einer Hand zu. In der Folge schlug der Beschuldigte mit einer weiteren Eisenstange auf den Pkw des Geschädigten ein und beschädigte so mehrere Scheiben des Fahrzeugs.

Anschließend flüchtete der Aggressor mit einem Fahrrad auf der Kaiserstraße in Richtung Karlstraße. Dort sprach er einen Passanten zunächst wegen eines Feuerzeugs an und bedrohte ihn sodann unvermittelt mit einem Messer. Der 53-jährige Geschädigte konnte den Verdächtigen mit seinem Rucksack auf Distanz halten und blieb daher unverletzt.

Der 22-Jährige wird dem Haftrichter vorgeführt

Bei der Fahndung nahm die Polizei den 22-Jährigen wenig später im Zirkelhof widerstandslos vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der 22-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, im Laufe des Dienstags dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.