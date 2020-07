Auf der Südtangente

Autofahrer stirbt in Karlsruhe während der Fahrt

Ein 70-jähriger Mann ist am Mittwochmittag auf der Karlsruher Südtangente während der Fahrt gestorben. Wie die Polizei meldet, sackte er am Lenkrad zusammen und geriet mit seinem Auto nach links in die Leitplanke. Zeitweise musste die Straße gesperrt werden.