In der Karlsruher Vesperkirche werden jeden Tag über 200 warme Mittagessen an Bedürftige verteilt. Normal ist dieses Jahr aber nicht: Zum ersten Mal geht die Essensausgabe unter freiem Himmel über die Bühne.

Mit drei gefüllten Tragetaschen schlendert Eduard Seidel über den Innenhof der Johannis-Paulus-Gemeinde in Karlsruhe. In einer Tasche hat der Rentner zwei Portionen Rigatoni mit Hackfleischsoße, in der zweiten belegte Brote und Obst, in der dritten süße Schneckennudeln. „Jetzt geh ich erstmal zu meiner Freundin Mittagessen“, erzählt Seidel im Plausch mit Pfarrerin Lara Pflaumbaum. Danach werde er vielleicht noch spazieren gehen.

Ein paar Schritte an der frischen Luft sind für Seidel ebenso ein festes Ritual wie der tägliche Gang zur Vesperkirche in der Südstadt. „Ich krieg nur wenig Rente und bin froh, dass ich hier etwas Warmes zum Essen bekomme“, sagt er.

Dass es in diesem Jahr wegen der strikten Corona-Verordnungen nur Essen zum Mitnehmen gibt, sei zwar schade, aber auch nicht zu ändern. „In der Kirche sitzen und gemeinsam zu essen, war schon gemütlicher“, sagt Seidel. „Aber es ist schön, dass die Vesperkirche trotzdem stattfindet.“