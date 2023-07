Badisches Staatstheater

Abschied von Karlsruher Publikumsliebling Pablo Octávio bei Ballett-Gala

Mit Temperament und Vielseitigkeit hat sich der Brasilianer Pablo Octávio in die Herzen des Karlsruher Publikums getanzt. Bei der Ballett-Gala am Samstag nimmt er Abschied vom Badischen Staatstheater und setzt zum weiteren Karrieresprung an.