Der Drogenkonsumraum in der Kriegsstraße ermöglicht Süchtigen, sich in einem isolierten Bereich zu berauschen. Zwei Drogenabhängige in Substitution erzählen von ihrer Geschichte.

Das metallene Hämmern der Baustelle verstummt, der laute Autolärm der Kriegsstraße wird von der Stille im Raum verschluckt. Regen prasselt gegen die staubigen Fensterscheiben. Benjamin Vogel (Name redaktionell geändert) ist groß und schlank, sein dunkel glänzendes Haar hat er zurückgekämmt. Er hat es sich auf der roten Couch bequem gemacht, mit seinen Beinen wackelt er hin und her – er ist nervös, so offen mit seiner Geschichte umzugehen. Er zieht an seiner Zigarette.

Im großen Einkaufszentrum gegenüber habe er sich einmal in einer Toilettenkabine eingesperrt. Vogel saß eingeengt mit angewinkelten Beinen auf der Schüssel. Mit Fentanyl, einem synthetischen Opioid, setzte er sich schließlich einen Schuss, erzählt er. „Der Stoff schoss sofort in den Kopf“, erinnert er sich. Dann wurde es dunkel, stockfinster. Er sackte auf der Toilette in sich zusammen. Nach vier Stunden wachte er im Krankenwagen auf. Durch die abgeknickte Haltung auf der Toilette wurde die Durchblutung seiner Beine gestoppt, sie waren wie gelähmt, erinnert er sich.

Viele denken bei einem Abhängigen direkt an einen Penner. Benjamin Vogel, arbeitsuchend

Er drückt die Zigarette aus. Mittlerweile ist er seit mehr als zwei Monaten in Substitutionstherapie mit Methadon, einem Drogenersatzmittel für Heroin-Abhängige. In der Kontaktstelle für Drogenabhängige „get In“ in der Kriegsstraße 76 hat er einen Ort gefunden, an dem er nicht wie ein Aussätziger behandelt, sondern verstanden wird.

Im Dezember vergangenen Jahres hat die AWO Karlsruhe als Betreiberin der Kontaktstelle neben an den Drogenkonsumraum K76 eröffnet. Dort dürfen sich Abhängige mit selbst mitgebrachten Suchtmitteln berauschen – unter Aufsicht von geschultem Personal. Petra Krauth, Leiterin der beiden Einrichtungen, betont jedoch, dass nicht jeder Abhängige einfach so das K76 besuchen dürfe. Bevor der Drogenkonsumraum das erste Mal besucht werden könne, müsse die betroffene Person sich registrieren und mit dem Personal ein Gespräch führen, erklärt die Leiterin. Zudem ist nur Erwachsenen der Zutritt zum K76 gewährt.

Drogenkonsumraum wird überwacht

Das K76 erinnert an eine Art Labor. An einer Wand befindet sich ein Tresen mit vier grünen Stühlen. Über jedem Platz hängt ein Spiegel. Die weißen Leuchtstoffröhren leuchten kalt. Baris Polat-Göttman gilt als eine der Vertrauenspersonen des Drogenkonsumraums. In einer Nierenschale aus Edelstahl versorgt er die Abhängigen mit sauberen Nadeln, Spritzen und Tüchern. Polat-Göttman hat die Nutzer des Raums stets im Blick, kann bei einer Überdosis sofort eingreifen und Schlimmeres vermeiden.

Sarah Walter (Name geändert) sitzt neben Vogel auf der Couch. Die 29-Jährige hat ihr Studium vor mehr als einem Jahr abgeschlossen und sucht nun einen Job. Auch sie war früher heroinabhängig, ist nun in Substitution. Wie Drogenjunkies wirken die zwei nicht. Sie haben keine vernarbten Oberarme oder rote Pusteln im Gesicht. „Viele denken bei einem Abhängigen direkt an einen Penner“, erzählt Benjamin Vogel.

Sarah Walter erinnert sich an einen ihrer dunkelsten Momente. Sie schloss die Toilettentür des Fast-Food-Restaurants am Marktplatz hinter sich zu und setzte die Heroin-Spritze an. Sie wollte sich in Ruhe berauschen, erklärt Walter. Doch sie wurde vom Personal des Restaurants erwischt. „Die haben mich im Klo eingesperrt”, erzählt sie. Als dann die Polizei kam, wurde die Frau von den Beamten auf den Boden gedrückt und schließlich festgenommen. Walter wurde behandelt wie eine Schwerverbrecherin.

Konsum auf der Straße ist ständige Hektik

Die Polizisten haben ihr Handschellen angelegt und sie quer über den Marktplatz abgeführt, es sei entwürdigend gewesen. „Keiner sieht die Sucht als Krankheit an“, sagt sie traurig.

Keiner sieht die Sucht als Krankheit an. Sarah Walter, arbeitsuchend

Im K76 erzählt Krauth, dass erst neulich ein Abhängiger im Drogenkonsumraum eine Überdosis nahm. Er habe fast keinen Puls mehr gehabt, sagt die Leiterin des Drogenkonsumraums. „Draußen wäre die Person gestorben“, ist sie sich sicher. Auch Benjamin Vogel und Sarah Walter haben früher auf offener Straße konsumiert. Das sei mit ständiger Hektik, Unruhe und Angst vor der Polizei verbunden gewesen. „Man muss erst einmal eine Vene finden“, erklärt der junge Mann. Wenn sie den Schuss gesetzt hatten, transportierten ihre Venen den Stoff durch ihren ganzen Körper. „Der Kopf ist wie in Watte gepackt“, sagt er über das Gefühl des Rauschs. „Alles Schlechte ist ausgeblendet, man fühlt sich geborgen“, ergänzt sie.

Benjamin Vogel war 13 Jahre heroinabhängig. Angefangen habe das alles ziemlich harmlos, sagt er. Der Film „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ habe ihn nicht abgeschreckt, sondern neugierig gemacht. Anfangs habe er nur gekifft, dann mit Heroin angefangen, daraus entwickelte sich eine Sucht. Bei Walter war es ähnlich, aus „mal probieren“ wurde schnell ein Problem.

Der Rausch jedoch sei meist nur von kurzer Dauer. Der Aufschlag auf den Boden der Realität umso härter. Vogels Freundin hat sich von ihm getrennt: „Mehr als sechs Jahre hat sie das alles mitgemacht“, sagt er. Für ihn war das das Zeichen, clean zu werden. Auch Sarah Walter möchte ein normales Leben führen, einen Job finden. „Ich hätte niemals gedacht, dass ich abhängig werde“, sagt die junge Frau. Umso mehr sind die beiden bemüht, ihren Weg ins Leben zurückzufinden.