Betrunkener Radfahrer gefährdet Fußgänger in Karlsruhe

Ein wohl betrunkener und eventuell unter Drogeneinfluss stehender Radfahrer hat am Mittwochabend auf der Kaiserstraße mit seiner Fahrweise Passanten gefährdet. Zuvor hatte er in einer Bar die Gäste angepöbelt.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung mitteilte, belästigte der 45-jährige Radfahrer gegen 20 Uhr die Gäste eines Lokals in der Kaiserstraße und sollte dort kontrolliert werden, weil er die Gäste nach Drogen gefragt hatte. Der Mann flüchtete dann vor den Polizisten und fuhr hierbei gezielt auf einzelne Passanten zu, sodass diese ausweichen mussten. Außerdem beleidigte er sowohl die Fußgänger als auch die ihm folgenden Polizisten.

Die Polizeibeamten konnten den laut herumschreienden Mann schließlich in der Kaiserpassage festnehmen. Ein Zeuge stellte sich dem Radfahrer in den Weg. Dieser stürzte beim Bremsen und verletzt sich leicht. Eine Passantin wurde durch das umfallende Rad getroffen und ebenfalls leicht verletzt.

Der Mann war alkoholisiert, und es gab Anhaltspunkte für Drogeneinfluss. Zudem war der 45-Jährige offenbar psychisch beeinträchtigt und wurde daher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht.