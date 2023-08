Besuch beim Lichtspektakel

Blick in die Picknick-Körbe: Wie genießt man die Schlosslichtspiele in Karlsruhe am besten?

Sie ziehen Besucher in Scharen an – die Schlosslichtspiele in Karlsruhe. Wir haben die Besucher des Spektakels gefragt, wie sie den Abend dort verbringen.