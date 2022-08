Sommer-Aktion

BNN suchen die schönsten Urlaubsfotos Ihrer Karlsruher Leser

Sommer-Aktion mit tollen Bildern startet: Schicken Sie uns besondere Erinnerungen an Ihren Urlaub - egal, ob Sie diesen auf den Bahamas, Balearen, in Baiersbronn oder zu Hause in Beiertheim verbringen.