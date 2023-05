Live-Ticker: Bombenfund in Karlsruhe sorgt für Evakurierung in der Südstadt

In Karlsruhe ist am Freitag ein Blindgänger aus dem Weltkrieg gefunden worden. Bevor die Bombe entschärft wird, müssen Anwohner ihre Häuser verlassen. Zudem kommt es zu Straßensperrungen.

Nach einem Bombenfund in Karlsruhe müssen am Freitag gut 2.300 Anwohner ihre Wohnungen räumen und Straßen gesperrt werden. Wie die Stadt und die Polizei am Nachmittag mitteilten, wurde der Blindgänger am Freitagmorgen in der Nähe des Güterbahnhofs entdeckt. Der Fundort befindet sich auf Höhe der Zimmerstraße 8 in der Südstadt Ost.

Über die aktuelle Entwicklung informieren wir in unserem Live-Ticker:

Noch am Freitagabend will der Kampfmittelräumdienst die Bombe entschärfen. Dafür werden die Strecke der Deutschen Bahn, die Stuttgarter Straße und die Ludwig-Erhard-Allee sowie der Luftraum über dem Fundort gesperrt. Das Gebiet soll gemieden und weiträumig umfahren werden, teilt die Polizei mit. Der Beginn der Entschärfung ist für 19 Uhr vorgesehen.

Wie Einsatzleiter Wolfgang Ams dieser Redaktion sagte, handelt es sich um eine 250-Kilogramm-Sprengbombe der US Army aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie wurde durch gezielte Sondierungen in zwei Metern Tiefe entdeckt. Zunächst ging man von zwei Bomben aus. Die zweite erwies sich allerdings als altes rostiges Weinfass.





Feuerwehr muss wegen Bombe weichen

In dem Gebiet liegt auch die Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie die Notrufzentrale Integrierte Leitstelle (ILS). Die Wache wird bis zum Ende der Entschärfung auf den Messplatz ausgelagert. Die ersten Fahrzeuge stehen dort schon, die schweren werden den Angaben zufolge erst unmittelbar vor der Entschärfung der Bombe ausgelagert werden.

Die Integrierte Leitstelle verbleibt in einem sicheren Bereich auf dem Gelände. Weder bei der Feuerwehr noch bei der Integrierten Leitstelle wird es Unterbrechungen des Betriebs geben, versichert die Stadt in einer Mitteilung.

Karlsruhe richtet Sammelstelle ein

Insgesamt wird ein Gebiet in einem Radius von 400 Metern um den Fundort evakuiert. Die Anwohner werden von der Polizei vor Ort über Lautsprecher sowie über Warnapps informiert. Die Polizei, die mit rund 120 Kräften im Einsatz ist, rechnet damit, dass die Evakuierung rund zwei bis drei Stunden dauern wird. Erst dann startet die Entschärfung. Zum Einsatz kommen auch Drohnen, wie die Polizei sagte.

Mobilitätseingeschränkte Anwohner können durch den Rettungsdienst unterstützt werden. Sammelstelle für alle, die keine alternative private Unterkunftsmöglichkeit haben, ist die Schillerschule in der Kapellenstraße.