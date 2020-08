Das Brummen vom Abstellgleis zermürbt die Anwohner in Karlsruhe-Knielingen

Es brummt die ganze Zeit. Ein Leben in Anspannung, als säße man unter Strom im Transformatorhäuschen. Der Besucher kann es selbst empfinden, worunter Judith Hörmann in Knielingen am Wochenende leiden muss. Direkt hinter dem Garten, keine 50 Meter von ihrem Haus in der Neufeldstraße, dröhnt das gelbe Ungetüm an diesem Sonntagmorgen auf dem Abstellgleis. Es ist der Stadtbahnwagen 938 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG).

Das starke Surren kommt vom Dach der Bahn. Dort entstehen laut Hörmann auch fiese Zwischentöne: Ein Surren nagt dann mit „einer ekligen Frequenz” in den Ohren, manchmal knattert und rattert es „wie ein Maschinengewehr”. Der Wagen hat den Bügel hochgeklappt. Er zieht den Strom aus der Oberleitung für die Aggregate. S

ie sind nicht abgeschaltet, sie lärmen. So gespeist, laufen die Klimaanlage beziehungsweise die Heizung durch, während die Bahn über viele Stunden auf dem Abstelldoppelgleis am Westrand Knielingens stillsteht. „Das ist schwer auszuhalten”, sagt Judith Hörmann. Seit Monaten protestieren Hörmann und ihr Partner Marc Schön bei der Stadt und beim Karlsruher Nahverkehrskonzern gegen die „unzumutbare Belastung”.