Am 28. November ist es so weit: Die Neubaustrecke Knielingen Nord wird eröffnet. Das Ende der Bauarbeiten am Gleisnetz im Nordwesten ist also ganz nahe: Die Wagen der Linie 2 können dann auch nach zwei Monaten Unterbrechung wieder durch die Moltkestraße und nach Knielingen rollen. Und dieser zweite Schienenstrang durch Knielingen ist dann endlich knapp eineinhalb Kilometer länger.

Erst zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember sollen allerdings die beiden barrierefreien Haltestellen beim Klinikum in der Moltkestraße fertig werden, berichtet Nicolas Lutterbach, Pressesprecher der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). An der Station „Kußmaulstraße“ beim Haupteingang des Klinikums kann man immerhin dank Provisorien auch schon ab 28. November wieder ein- oder aussteigen. Die beiden Straßenbahnhaltestellen der Linie 2 beim Städtischen Klinikum nehmen gerade erst ihre neue Gestalt an. Im Schienenstrang klaffen dort keine Lücken mehr. Seit fast zwei Monaten haben die Bagger die Autos in der Moltkestraße verdrängt.