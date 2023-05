Vom 2. bis 6. Mai heißt es in Berlin wieder „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“. Dann findet in der Hauptstadt das Frühjahrsfinale dieses Wettbewerbs der Schulmannschaften statt, der mit rund 800.000 teilnehmenden Schülern pro Jahr, davon allein 125.000 aus Baden-Württemberg der weltweit größte Schulsportwettbewerb ist.

In 21 Sportarten werden dabei jährlich die besten Schulen Deutschlands bei den Bundesfinalveranstaltungen (Frühjahr-, Herbst- und Winterfinale) ermittelt. Wesentliches Ziel ist die sportliche Talentsichtung und -förderung sowie die Vermittlung positiver Werte wie Fairness, Teamgeist und Einsatzfreude. Gleichzeitig ist „Jugend trainiert“ ein Sprungbrett vom Schulsport zu Training und Wettkampf im Sportverein.

Im Landesfinale hatten wir eine sehr starke Konkurrenz. Ann-Kristin Keller, Lehrerin am OHG und Betreuerin

Startberechtigt sind beim Bundesfinale die jeweiligen Landessieger aus den 16 Ländern der Bundesrepublik Deutschland, die in verschiedenen Wettkampfklassen und Altersstufen gegeneinander antreten.

Aus Baden-Württemberg hat sich die Schulmannschaft des Otto-Hahn-Gymnasiums im Bereich Geräteturnen der Jahrgänge 2010 bis 2012 für das Bundesfinale qualifiziert, was Ann-Kristin Keller, Lehrerin am OHG und Betreuerin der Mannschaft als einen „großartigen Erfolg“ bezeichnet: „Hatten wir doch im Landesfinale mit dem Wirtemberg-Gymnasium aus Stuttgart-Untertürkheim eine sehr starke Konkurrenz“.

Nachdem sich die Turnmannschaft des OHG beim Entscheid des Regierungspräsidiums Mitte Februar in Odenheim souverän für das Baden-Württemberg-Finale qualifizieren konnte, war dieses Finale am 16. März in Schömberg eine ganz enge Angelegenheit.

OHG-Team aus Karlsruhe verdrängt Konkurrenz aus Stuttgart

Lange Zeit lag das OHG-Team hinter der Mannschaft des Wirtemberg-Gymnasiums auf dem zweiten Platz, konnte aber im letzten der Wettkämpfe, die aus Geräteturnen, Synchron-Turnen und leichtathtletischen Disziplinen bestanden, das Wirtemberg-Gymnasium noch von der Spitze verdrängen. Es vertritt nun als Landessieger im Bereich Turnen Baden-Württemberg beim Bundesfinale in Berlin.

Schon im vergangenen Jahr war das OHG beim Frühjahrsfinale mit einem Turnteam in Berlin dabei und kehrte mit einer Silbermedaille von diesem Wettkampf zurück. Ein Erfolg, den die fünf Mädchen und zwei Jungs, die zur Mannschaft gehören, als Ansporn für den anstehenden Wettkampf sehen.

Nach Corona-Zwangspause ist Konkurrenz gewachsen

Allerdings dürfte es in diesem Jahr um einiges schwerer werden, einen Podiumsplatz zu erturnen, denn im vergangenen Jahr hatten einige Schulen nach der 2020 und 2021 erzwungen Corona-Zwangspause noch nicht wieder teilgenommen. Diese sind jetzt wieder dabei.

„Dennoch gehen wir mit viel Zuversicht in den Wettkampf. Der Sieg im Landesfinale als bestes baden-württembergisches Team ist für alle eine große Motivation“, so Keller. An diesem Dienstag hat sich die OHG- Mannschaft auf den Weg nach Berlin gemacht, wo am Donnerstag der Wettkampf im Geräteturnen stattfindet.