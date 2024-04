Es gibt Orte, an denen man einmal im Leben gewesen sein muss. Und es gibt Shows, die man gesehen haben muss. Dazu zählt die legendäre und weltbekannte Raubtier-Nummer des Circus Krone, der gerade in Karlsruhe gastiert.

Ein Käfig voller Löwen und Tiger – und mittendrin ein Mann, auf den sie alle hören: Star-Dompteur Martin Lacey jr. vom Circus Krone, dem wohl größten und berühmtesten Zirkus der Welt.

18 Löwen und vier Tiger springen, fauchen und kuscheln auf sein Kommando. Die Show ist unvergleichlich, wurde bereits mehrfach beim wichtigsten Zirkus-Festival der Welt in Monaco ausgezeichnet.

Jetzt gastiert der Circus Krone mit seinem Programm „Stars in der Manege“ auf dem Messeplatz in Karlsruhe. Am Donnerstag war Premiere, die Shows laufen bis nächste Woche Sonntag.

Und das Programm ist löwenstark: 33 Artisten, Tierlehrer und Clowns aus zehn Nationen performen am vierfachen Todesrad, am Hochseil und an der Trampolinwand. 22 Raubkatzen, elf Hunde und eine Horde an Pferden stürmen die Manege.

+7 +5

Circus Krone: Pudel-Parade, Pferde-Show und Raubtier-Nummer

Der 1905 gegründete Zirkus ist weltberühmt für seine Tier-Kunststücke. Dazu gehört die Pudel-Parade, die Pferde-Show und vor allem die Raubtier-Nummer von Circus-Chef Martin Lacey jr. Er macht aus dem König der Tiere eine zahme Schmusekatze. „Unsere Beziehung basiert auf Vertrauen. Die Tiere sind meine Babys. Ich bin froh, wenn es Nachwuchs gibt und weine, wenn ein Tier stirbt“, sagt der 46-Jährige gegenüber den BNN.

Er ist aber nicht der Chef des Rudels. „Ich bin wie ein komischer Löwe für sie und auch ihr Freund. Als Chef müsste ich, ständig um meinen Platz kämpfen. Und gegen einen 350-Kilo-Löwen habe ich keine Chance“, sagt Martin Lacey jr. und lacht.

Der britische Dompteur arbeitet jeden Tag mit seinen Raubtieren. Urlaub nimmt er sich nur eine Woche im Jahr. „Das ist mein Leben, es ist keine Arbeit für mich. Ich liebe, was ich mache. Bei meinen Tieren ist es einfach schön.“

Ursprünglich wollte der britische Dompteur mit seiner Löwen-Show in Las Vegas (USA), der Unterhaltungshauptstadt der Welt, durchstarten. Dann lernte er die Circus Krone-Direktorin kennen. Eine Entscheidung für die Liebe. Mittlerweile sind Jana Mandana Lacey-Krone und Martin Lacey jr. seit sechzehn Jahren verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

Vorstellungen in Karlsruhe 25. April bis 5. Mai

Montag bis Samstag: 15:30 Uhr und 19:30 Uhr

Sonn-/Feiertags: 10:30 Uhr und 14:30 Uhr

1. Mai (Tag der Arbeit): 10:30 Uhr und 14:30 Uhr

29. April und 30. April: keine Vorstellungen

Vorstellungen in Pforzheim 8. bis 12. Mai

Montag bis Samstag: 15:30 Uhr und 19:30 Uhr

Sonn-/Feiertags: 10:30 Uhr und 14:30 Uhr

9. Mai (Christi Himmelfahrt): 10:30 Uhr und 14:30 Uhr

Tickets: 19 bis 55 Euro. Die Show dauert rund zweieinhalb Stunden.