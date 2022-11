Zeugen gesucht

28-Jähriger wird am Bahnhof in Karlsruhe-Durlach überfallen

Ein Unbekannter hatte am Montagmorgen in Karlsruhe-Durlach versucht, einem Mann den Rucksack zu stehlen. Er riss zunächst an dem Rucksack und schlug dem Opfer anschließend auf die Rippen.