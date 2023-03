Erzählen Sie uns Ihre Geschichte zur Wohnungssuche in Karlsruhe

Die Suche nach einer Wohnung oder einem Haus, um dort künftig zu leben, kann einer Geduldsprobe gleichkommen. Und manchmal auch einer Lehre in Demut. Was haben Sie erlebt?

Mager ist aktuell die zutreffendste Beschreibung, wenn es um den Wohnungsmarkt in Karlsruhe geht. Die Angebote an Miet- oder Kaufobjekten sind spärlich und meistens binnen weniger Tage schon wieder aus den Inseratsspalten verschwunden. Wer nach angestrengter Suche dann noch einen Besichtigungstermin ergattert, teilt die Besichtigungstour üblicherweise mit vielen anderen Interessenten.

Nach dem Termin dann banges Warten auf eine Reaktion des Verkäufers oder Vermieters. Wer eine Absage kassiert, kann sich zumindest anderen Anfragen widmen. Oft bleibt aber auch die aus. Am Ende der Hoffnung steht die Frustration über die aufgewendete Zeit. Die Erfahrungen haben viele Menschen gemacht oder kennen sie aus dem Umfeld, von Freunden und Bekannten.

Wir suchen Ihre Geschichte von der Wohnungssuche

Die Redaktion sucht Karlsruherinnen und Karlsruher, die ihre Geschichte von der Wohnungssuche erzählen. Wie lange dauerte die Suche? Welche Kompromisse sind Sie eingegangen? Haben Sie Ihr neues Zuhause noch gar nicht finden können? Oder machen Sie anderen Suchenden Mut und berichten Sie von ihrem schnellen Fund einer Traumwohnung oder eines Traumhauses.

Schicken Sie uns für die Serie „Wohnen in Karlsruhe“ Ihre Erlebnisse, am besten per E-Mail an redaktion.karlsruhe@bnn.de. Bitte verwenden Sie den Betreff „Neues Zuhause“.