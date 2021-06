Engpass an der Fahrrad-Front

Die Fahrradhändler in Karlsruhe bekommen nicht genug Nachschub

Wer ein spezielles und fabrikneues Fahrrad kaufen will, muss sich oft in Geduld üben: Infolge von Corona und Engpässen in der Logistik stockt der Nachschub zu den Händlern. Und auch manches Ersatzteil ist nur schwer zu bekommen.