Günther-Klotz-Anlage

Geflügelpest in Karlsruhe: Erst ein Reiher - dann der Zoo?

Die Geflügelpest ist in Karlsruhe angekommen. Ein Graureiher, der in der Günther-Klotz-Anlage gefunden wurde, hatte das ansteckende Virus in sich. Im Zoo gibt es Verdachtsfälle, das Exotenhaus wurde geschlossen.