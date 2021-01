Suche nach Zeugen und Beteiligten

Streit über Hunde führt zu Auseinandersetzung in Karlsruhe-Grünwettersbach

Zwei Frauen haben sich am Samstagnachmittag in Karlsruhe-Grünwettersbach wegen eines entgegenkommenden Hundes gestritten. Im Verlauf des Streites soll eine der beiden ihrer Widersacherin Haare ausgerissen und ihr mit einem Handy auf den Kopf geschlagen haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und der mutmaßlichen Angreiferin.