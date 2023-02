Brand in Karlsruher Hochhaus – Großeinsatz der Feuerwehr

In Karlsruhe hat ein Brand in einem Kellerabteil eines Hochhauses zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. 28 Personen mussten das Gebäude verlassen.

Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind am Freitag in die Karlsruher Bernsteinstraße gerufen worden. Wie ein Polizeisprecher gegenüber dieser Redaktion erklärte, hat es gegen 17.30 Uhr in einem Hochhaus in Karlsruhe-Grünwinkel aus noch unbekannter Ursache in einem der Kellerabteile gebrannt.

Der Rauch habe sich durch einen Lüftungsschacht zügig über die acht Stockwerke des Gebäudes ausgebreitet. Insgesamt 28 Bewohner hätten das Gebäude aufgrund der Rauchgase verlassen müssen.

In den Abendstunden mussten sie noch in Bussen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe untergebracht werden.

Feuer in Karlsruher Hochhaus: Bewohner sollen am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren können

Die Feuerwehr hat schon am frühen Abend damit begonnen, das Gebäude zu entrauchen, wie der Sprecher weiter sagte. Die Bewohner können nach Einschätzung der Polizei noch am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.