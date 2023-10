Hubschrauber im Einsatz

Karlsruher Polizei sucht mit Großaufgebot nach Person in der Alb

Wegen Bewegungen in der Alb wählte ein Passant am Montagabend in Karlsruhe-Grünwinkel den Notruf. Mit Drohnen und Spürhunden rückte die Polizei aus.