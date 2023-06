Am Samstagnachmittag

56-jähriger Motorradfahrer in Karlsruhe tödlich verunglückt

Ein 56-jähriger Motorradfahrer kollidierte am Samstagnachmittag in Karlsruhe mit einem geparkten Auto und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, an denen er am Tag darauf im Krankenhaus verstarb.