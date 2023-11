Hürden für Reisende am Karlsruher Hauptbahnhof

Der Weg zum Bahnsteig gestaltet sich für Reisende am Karlsruher Hauptbahnhof derzeit etwas beschwerlicher: Mehrere Rolltreppen stehen still. Bundesweit gibt es ähnliche Ausfälle in weiteren Städten.

„An den zuletzt ausgelieferten Fahrtreppen müssen unaufschiebbare Instandhaltungsmaßen durchgeführt werden“, erklärt eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage dieser Redaktion. Deshalb habe man die betroffenen Anlagen vorübergehend außer Betrieb genommen.

In Karlsruhe vier Rolltreppen betroffen

Die Sprecherin erklärt weiter: „Wir arbeiten gemeinsam mit dem Hersteller der Fahrtreppen an einer Lösung, um die betroffenen Anlagen schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen.“ Wann dies der Fall sei, könne sie aktuell jedoch nicht sagen.

In Karlsruhe waren am Donnerstagabend die vier vorhandenen Rolltreppen mit Scherengittern abgesperrt. Allerdings können Reisende mithilfe von Aufzügen an die betroffenen Gleise kommen. Im Sommer 2022 ärgerten sich am Karlsruher Hauptbahnhof ebenfalls Reisende. Damals waren Aufzüge außer Betrieb.