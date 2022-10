Zwei Jungen haben am Dienstag durch ihr unbedachtes Handeln einen größeren Polizeieinsatz in der Karlsruher Innenstadt ausgelöst. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatte eine Passantin am späten Nachmittag beobachtet, wie die beiden Jugendlichen am Ettlinger-Tor-Platz mit einer vermeintlichen Schusswaffe hantierten.

Eine der beiden Personen steckte die Waffe in die Jackentasche und beide betraten ein Tabakwarengeschäft im Einkaufscenter Ettlinger Tor. Nach kurzer Zeit verließen sie dieses und liefen auf der Kaiserstraße in Richtung Europaplatz.

Polizisten nahmen die beiden Jungen in der Erbprinzenstraße vorläufig fest. Es handelte sich um einen 14 und einen 15 Jahre alten Jungen. Der 15-Jährige hatte eine Spielzeugwaffe im Hosenbund, die nach offiziellen Angaben so verändert wurde, dass sie als Spielzeugwaffe nicht mehr zu erkennen war.

Nach eindringlichen Gesprächen übergaben die Beamten die beiden Jungen an ihre Eltern.