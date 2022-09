CG Group auch am C-Areal beteiligt

Investor Gröner schweigt seit über einer Woche zu seinen Plänen für die Majolika in Karlsruhe

Die traditionsreiche Karlsruher Majolika ist an die Berliner CG Group verkauft. Noch verrät der Investor nicht, was er mit der Manufaktur in bester Lage vorhat.