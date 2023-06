Jugendliche prügeln auf KVV-Mitarbeiter nach Fahrscheinkontrolle ein

Drei Jugendliche sollen während einer Fahrscheinkontrolle in der Karlsruher Innenstadt einen Beschäftigten der Verkehrsbetriebe angegriffen und ihn dabei verletzt haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen drei 15, 16 und 17-Jährige den 24-jährigen Kontrolleur an der U-Strab-Haltestelle am Ettlinger-Tor-Platz derart bedrängt haben, dass sich dieser gezwungen sah, einen der jungen Männer von sich wegzuschieben.

Daraufhin eskalierte die Situation. Die Jugendlichen gingen mit Schlägen und Tritten auf den Mann los. Am Boden liegend traten die Täter weiter auf ihn ein und flüchteten anschließend.

Opfer muss ins Krankenhaus

Ein zufällig privat anwesender Polizeibeamter und zwei weitere Fahrscheinprüfer nahmen die Verfolgung auf und konnten die drei Jugendlichen kurz darauf bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten.

Der Kontrolleur wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Jugendlichen wurden nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihnen droht nun ein Strafverfahren wegen gemeinsam begangener gefährlicher Körperverletzung.