Abkühlung in der Alb sollte derzeit niemand suchen. Die Stadt Karlsruhe hat Bedenken mit Blick auf die Wasserqualität.

Immer wieder suchen vor allem Kinder Abkühlung in der Alb. Doch damit soll jetzt erst einmal Schluss sein: Das städtische Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz rät Bürgern derzeit vom Baden in dem Gewässer ab. Auch Hunde sollten vom Wasser ferngehalten werden, heißt es in einer Mitteilung.

Anhaltende Trockenheit sowie die hohen Temperaturen würden den städtischen Gewässern zunehmend zusetzen. Bei einer Niedrigwassersituation oder auch nach Starkregenereignissen könne sich die Wasserqualität spürbar verschlechtern und zu einem erhöhten Auftreten von Krankheitserregern führen.

Wasserqualität der Alb bei Karlsruhe

Zudem würden in der Alb beheimatete Kleinlebewesen, Fische und Pflanzen durch Besucher im Wasser gestresst. Da die Alb nicht als offizielles Badegewässer ausgewiesen ist, werde deren Wasserqualität nicht regelmäßig vom Gesundheitsamt kontrolliert, heißt es weiter.