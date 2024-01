Karlsruher BBBank schließt erste Modernisierung ab

In der Karlsruher Herrenstraße sehen die Räume der BBBank jetzt modern und frisch aus. Der nächste Bauabschnitt folgt bis Ostern.

Die BBBank hat in einem ersten Bauabschnitt ihre Räume in der Herrenstraße modernisiert. Bei einem Besuch wirken sie lichtdurchflutet, modern und ansprechend.

Gleich gegenüber dem Eingang sind vier sogenannte Servicepoints installiert. Dieser Bereich auf grauem Teppichboden wirkt wie eine frische Insel, umgeben von den gutaussehenden, 30 Jahre alten roten Steinfliesen, die erhalten blieben. „Wir wollten mit der Modernisierung unsere Willkommenskultur unterstreichen“, betont Filialdirektor Michael Muckenfuß, „wir haben nicht einfach nur umgebaut.“

Die Kunden seien vorbereitet worden. Etwa 100 Kundinnen und Kunden hätten Tag für Tag Bargeld an der Kasse abgehoben. Diese Kunden seien seit Februar mit den Geldautomaten vertraut gemacht worden. „Wir haben alle mitgenommen“, sagt Muckenfuß. Denn Bargeld gibt es jetzt im Beratungsbereich nicht mehr. Lediglich eine diskrete Kasse für größere Abhebungen wurde hinter den Servicepoints in einem gesonderten Bereich realisiert.

Ältere Kundinnen und Kunden tun sich schwer

Es sei vor allem die ältere Generation, die sich zunächst schwergetan habe, sich dann aber mit der Bedienung der Geldautomaten angefreundet habe. „Mehr als 1.800 Kunden haben pro Monat ihr Geld persönlich hier an der Kasse abgeholt“, so Muckenfuß. Bei der Einrichtung der Servicepoints habe man auf höhere Diskretion geachtet. Der Abstand zwischen den Points beträgt zwei Meter, sei also um ein Vielfaches vergrößert worden.

Christine Dinkel vom Immobilienmanagement erklärt die neue Akustik des Raumes: „Die Decken wurden abgehängt und mit Akustikpaneelen ausgestattet.“ Diese kamen auch bei der Diskret-Kasse zum Einsatz, die Außenwände erhielten grünes Moos für angenehme Akustik. Auch der bequeme Beratungskubus ist akustisch abgeschirmt. „Bauen im Bestand hat so seine Schwierigkeiten“, verrät Dinkel. Beim neuen Beleuchtungskonzept habe man Wert auf Energieeffizienz gelegt.

Bis Ostern soll alles bei normalem Betrieb fertig sein

Nach dreieinhalb Monaten Bauzeit konnte der Raum vor Silvester eröffnet werden. Die moderne Beratungsebene umfasst auch einen Wartebereich mit Kinderecke und Spiel-PC. W-LAN und Handy-Ladestationen sind ebenfalls vorhanden. „Wir wollen, dass die Kunden gerne zu uns kommen, dass die Beratung für sie ein positives Erlebnis darstellt“, sagt Filialleiter Michael Muckenfuß. Im Blick hat er dabei auch die ältere Kundschaft.

Im nächsten Modernisierungsschritt wird unter anderem der SB-Bereich neugestaltet. Der Fokus soll auch hier auf nachhaltigen Materialien liegen. Die Filiale bleibt regulär geöffnet. Bis Ostern soll alles fertig sein. Die BBBank wurde 1921 als Badische Beamtenbank in Karlsruhe gegründet.