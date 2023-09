Karlsruher Linke setzen im Kommunalwahlkampf auf Frauen-Trio

Auf den Listenplätzen eins bis drei gehen Franziska Buresch, Christina Zacharias und Anne Berghoff für die Karlsruher Linkspartei bei der Kommunalwahl im Mai 2014 ins Rennen.

Auf den nächsten drei Plätzen folgen Tanja Kaufmann, Serena Schmidt und Jürgen Ringwald. Keine Spitzenpositionen auf der Liste haben die aktuellen Mitglieder der Linken-Fraktion des Gemeinderats. Stadträtin Mathilde Göttel steht auf Position neun, ihre Kollegin Karin Binder auf Position 19. Nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren wird Lukas Bimmerle.

Mathilde Göttel will Karlsruhe den Rücken kehren

Göttel führt private Gründe für ihren Verzicht auf eine Spitzenkandidatur an. Sie sei zwar von vielen Seiten gefragt worden, ob sie sich auch eine Kandidatur auf den vorderen Plätzen vorstellen könne, teilt Göttel auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Da sie wegen ihres Studiums „mittelfristig aus Karlsruhe wegziehen werde“, habe sie sich aber lediglich für einen Unterstützerplatz auf der Liste beworben. „Prominenter anzutreten, ohne zumindest eine dreijährige Perspektive in Karlsruhe zu haben, fände ich nicht richtig“, so Göttel weiter.

Karin Binder reicht Staffelstab an Jüngere weiter

Bimmerle gab trotz mehrfacher Anfragen bis zum Redaktionsschluss keine Gründe für seinen Rückzug aus dem Gemeinderat an. Binder will nach mehreren Jahren im Bundestag und im Gemeinderat auf eigenen Wunsch etwas kürzertreten und die Verantwortung in jüngere Hände legen. „Ich freue mich, dass in meiner Partei so viele qualifizierte junge Frauen mitarbeiten, die sich mit großem Engagement auch kommunalpolitisch einbringen“, betont Binder.

Bei dem Kommunalwahlen 2019 kam die Linkspartei auf sieben Prozent. Stimmenkönig war mit 23.331 Stimmen Bimmerle, auf den Plätzen zwei und drei folgten Göttel (22.014) und Binder (21.892).