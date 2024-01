Karlsruherinnen und Karlsruher starten optimistisch ins Neue Jahr

Der sechsjährige Kerim weiß genau, was er von dem Jahr 2024 zu erwarten hat: Er kommt in die Grundschule am Eichelgarten. Und das findet er toll. Ein neues Jahr ist – nicht nur für Kinder – wie eine Wundertüte und wird meist mit Optimismus empfangen. Das hat Kerim mit dem Karlsruher Bürgermeister Dr. Albert Käuflein gemeinsam. Er erwartet ebenfalls Gutes vom Jahr 2024: „Ich blicke mit Vertrauen in das neue Jahr und stelle mich weiterhin der Herausforderung, dass Karlsruhe eine lebenswerte Stadt bleibt.“

Auch die anderen Karlsruher, die an einer kleinen BNN Umfrage teilgenommen haben, begrüßen das neue Jahr und haben sich einiges vorgenommen. Auch beruflich. Glaubt man den Stimmen, so ist Karlsruhe nämlich auch eine Stadt, in der sich Ideen entwickeln lassen.

Kinderbuchautorin aus Rüppur hat einen Plan für die nächste Hauptfigur

Dagmar Münzer (71) lebt gegenüber des Zoos: „Dieses Jahr wird gut. Ich komme meinem Ziel näher, wieder eine Selbstständigkeit aufzubauen.“ Auch ihre ukrainische Mitbewohnerin Dariia Fershal (25) hat persönliche Pläne: „Ich werde mich beruflich und privat mehr um meine eigenen Wünsche kümmern.“

Tina Mattheis (54) aus Rüppurr kreiert Kinderbücher. „Ich habe für meine Hauptfigur Ivi eine neue Geschichte im Kopf und freue mich aufs Zeichnen.“

Da kann ich noch einmal richtig durchstarten. Anja Menges

über ihre neue Aufgabe bei der Handwerkskammer

Guntram Schlick betreibt einen nachhaltigen Fahrradhandel mit dem Namen Rhein-Rad. Seit letztem Jahr ist er in der Lameystraße heimisch. Der umtriebige Karlsruher freut sich auf das neue Jahr und lässt sich durch die große Politik nicht beirren: „Ich denke, dass meine Räder, die für den Normalbürger noch bezahlbar sind, im nächsten Jahr auch gut angenommen werden.“

Während Schlick in Karlsruhe bleiben kann, muss Anja Menges (54) in Zukunft für eine neue Herausforderung im Job nach Freiburg pendeln. Doch da sie ihr privates Netzwerk in Karlsruhe hat, nimmt sie das in Kauf und freut sich auf das neue Jahr: „2024 wird für mich sehr gut, da ich in der Handwerkskammer eine neue berufliche Aufgabe habe und noch mal richtig durchstarten kann.“

Klaus Epples Fotobildband zum Karlsuher Hauptfriedhof erscheint 2024

Ebenfalls freudig erwartet der Karlsruher Fotograf Klaus Eppele die kommenden zwölf Monate, denn die Fotomotive in der Fächerstadt werden ihm auch dann nicht ausgehen. „Außerdem erscheint im Jahr 2024 im Klotz Verlag mein Fotobildband über den Hauptfriedhof. Das ist für mich ein tolles Ereignis!“ Fotos wird er natürlich auch auf Reisen machen.

Überhaupt Reisen: Aufs Kofferpacken freuen sich bereits viele Karlsruher. So möchte Ela Friedmann (61) aus Daxlanden 2024 eine Woche in ein Kloster gehen: „Darauf freue ich mich und ansonsten werde ich weiter an meiner Fitness arbeiten und fleißig in meinem Studio trainieren.“

Kirsten Schlick freut sich auf Südafrika

Fit muss auch Kirsten Schlick (51) aus Rüppurr sein, denn sie hat eine ganz große Reise geplant. „2024 im März werde ich meine Tochter in Südafrika besuchen. Das wird ein großes Abenteuer.“

Auch Diana Stojakovic (38), die bei einem großen Unternehmen in Karlsruhe arbeitet, hat vor, die Welt zu erkunden: „Ich freue mich besonders auf 2024, denn ich nehme mir ein Sabbatical und werde viel reisen. Ich bin jemand, der die Welt erkunden will.“ Aber immer wieder wird sie zurückkehren in ihre schöne Wohnung gegenüber dem ZKM. „Karlsruhe ist auch toll. Kulturell ist so viel los und ich will so viel wie möglich davon miterleben.“

Rainer Erhard (62), der bei Rad-Reisen viel Verletzungspech hatte, hofft, dass 2024 der Bann gebrochen ist und er wieder auf große Fahrt gehen kann. Ansonsten ist Erhard Teil des ehrenamtlichen Teams, das das Verkehrsmuseum in der Werderstraße betreut: „Wir haben wieder viele spannende Veranstaltungen geplant und freuen uns - wie jedes Jahr- auf die KAMUNA in unserem Haus!“ Die KAMUNA ist die Karlsruher Museumsnacht.

Zwei Menschen in Karlsruhe werden das Jahr 2024 gewiss als etwas Unvergessliches erleben. Kuno Bickel aus der Hardtwaldsiedlung wird Ende nämlich bald seinen 100. Geburtstag feiern. Der rüstige Senior sagt: „Ich freue mich auf das neue Jahr!“ Und, sozusagen am anderen Ende des Spektrums, weiß Marcella Gander (35) jetzt schon, dass 2024 eine Menge Trubel bringen wird: Sie bekommt Zwillinge. „Unser Familienleben wird damit bestimmt noch chaotischer und liebenswerter werden.“