Ein Klima-Aktivist ist am Karlsruher Marktplatz auf einen Baukran geklettert. Dort hat er ein Plakat angebracht mit dem Hinweis auf eine geplante Demo.

In einer nächtlichen Aktion hat ein Klima-Aktivist ein Banner an einem Kran am Karlsruher Marktplatz aufgehängt. Auf ihm ist zu lesen: „Kohle oder Grundgesetz? Samstag, 16. März vorm Ikea“.

Das Plakat ist ein Hinweis auf eine geplante Demonstration der Letzten Generation unter dem Motto: „Kohle oder Grundgesetz? Die Stadt des Rechts ist für Klimagerechtigkeit!“ Die Veranstaltung der Kimaaktivisten soll am Samstag, 16. März, ab 12 Uhr an der Durlacher Allee/Am Großmarkt stattfinden.

Noch während der Aktion rückte die Polizei mit mehreren Streifen an. Der Aktivist kletterte vom Kran herunter, die Polizei nahm seine Personalien auf.

Plakat soll im Laufe des Morgens entfernt werden

Wie es mit dem regulären Baustellenbetrieb am Donnerstag weitergeht, ist noch unklar. Vermutlich steht der Kran erst einmal still. Wie die Polizei auf BNN-Nachfrage mitteilt, soll in Zusammenarbeit mit der Baustellenfirma das Plakat entfernt werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert (Stand 6.45 Uhr)