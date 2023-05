Die Karlsruher Kriminalpolizei sucht nach der 17-jährigen Jasmina R. aus Knielingen. Sie wurde zuletzt am 23. Mai gesehen, als sie gegen 15.40 Uhr ihre Ausbildungsstelle am Städtischen Klinikum in der Moltkestraße verließ, wie es jetzt in einer Mitteilung hieß.

Die Fahndung nach R. war bisher ohne Erfolg. Die Vermisste ist etwa 1,78 Meter groß, schlank und hat blonde, glatte, lange Haare. Sie trägt eine rahmenlose Brille und trug zum Zeitpunkt des Verschwindens ein weißes T-Shirt, einen blauen Kapuzenpulli und eine beige Steppweste.